Überwiegend friedliche Badegäste in hessischen Freibädern

Auch in den meisten anderen Kommunen sind die Freibäder von Einbrüchen verschont geblieben. In den Mitteilungen der Polizeistationen in den vergangenen Wochen wurde von zwei Einbrüchen berichtet, und zwar in die Freibäder im mittelhessischen Herborn und in Kirtorf im Vogelsbergkreis. Der angerichtete Schaden war jeweils gering. Der 7. Juli gilt als „Tag des Freibads“.