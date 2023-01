Ukrainer feiern Weihnachtsgottesdienste in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Fern ihrer Heimat haben Tausende Ukrainer am Wochenende auch in Hessen Weihnachten gefeiert. In Frankfurt kamen zu einem Gottesdienst mehr als 100 Menschen zusammen, entzündeten Kerzen und beteten gemeinsam. „Wir erleben jetzt schreckliche Zeiten. Wir müssen zusammenhalten“, sei seine Botschaft an die Gläubigen, sagte der Priester der orthodoxen Kirche der Ukraine, Petro Bokanov, am Samstag im Anschluss an den Gottesdienst.