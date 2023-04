Ukrainer feiern zweites Osterfest seit Kriegsbeginn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mehrere Hundert Ukrainer haben im Frankfurt am Ostersonntag der orthodoxen Kirche das Osterfest gefeiert. Es ist das zweite Osterfest seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Auch wenn der Priester Petro Bokanov in seiner Predigt im Stadtteil Sindlingen beim religiösen Thema des Siegs des Lebens über den Tod blieb, war die Ukraine in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche nach Angaben einer dpa-Reporterin präsent: Zum Beispiel bedeckte eine Fahne in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb den Ambo, den Ort von biblischen Lesungen und Predigt.