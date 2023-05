Umfrage zu Gesundheit: „Personalmangel macht Hessen krank“

Am dramatischsten sei die Lage in Berufen mit großer Personalnot, wie etwa in der Altenpflege. Hier gebe es die meisten Fehltage, während Beschäftigte gleichzeitig besonders oft krank zur Arbeit gehen würden. 70 Prozent dieser Arbeitnehmer hätten in den vergangenen Monaten auch krank gearbeitet. Es sei ein Teufelskreis, da viele wegen der hohen Arbeitslast ihre Arbeitszeit reduzieren wollten, was den Druck weiter erhöhe, teilte Dalhoff mit.