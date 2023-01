Umweltaktivisten bekräftigen Widerstand gegen Waldräumung

Frankfurt (dpa/lhe) - . Die Umweltaktivisten im besetzten Fechenheimer Wald in Frankfurt haben zum Start des Polizeieinsatzes zur Räumung ihren Widerstand bekräftigt. „Ihr werdet euch an dieser Räumung die Zähne ausbeißen“, teilten sie am Mittwochmorgen mit. Die geschützte Versammlung werde mit Füßen getreten und die Polizei setze sich über jede fehlende Rechtsgrundlage hinweg, um schnell Fakten zu schaffen. „Wir sehen uns gezwungen den Wald mit unseren Körpern zu verteidigen“, erklärten die Aktivisten.