Umweltaspekte bereits bei Streckenplanung berücksichtigen

Allein für die Region Mitte, die Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und die Rhein-Neckar-Region umfasst, plant die DB den Angaben zufolge in den nächsten Jahren über 20 Ausgleichsmaßnahmen. Ein derartiges Projekt ist kürzlich in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) in Angriff genommen worden. Dort haben in einer Waldlichtung etwa 100 Zauneidechsen eine neue Heimat gefunden. Die streng geschützten Reptilien hatten Fachleute der Bahn bei der Erkundung des geplanten Trassenausbaus zwischen Gelnhausen und Hanau bei Hailer-Meerholz entdeckt.