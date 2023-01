Umweltministerin: Wolf ist ein seltenes Tier in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen gibt es nach Angaben von Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) derzeit rund 25 Wölfe. Dabei handele es sich um ein Wolfsrudel, zwei Paare sowie wenige sesshafte Einzeltiere, sagte die Ministerin am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Der Wolf sei damit weiterhin ein seltenes Tier in Hessen.