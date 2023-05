Umweltministerium warnt vor steigender Waldbrandgefahr

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wegen des aktuell trockenen Wetters und steigender Temperaturen warnt das Hessische Umweltministerium vor einer zunehmenden Waldbrandgefahr. „Nach aktuellen Daten des Deutschen Wetterdienstes besteht in Hessen verbreitet mittlere bis lokal in Südhessen hohe Waldbrandgefahr“, teilte ein Sprecher am Mittwoch in Wiesbaden mit. Regen, der zu einer Entspannung der Situation führen könnte, sei vorerst nicht in Sicht.