Umweltverbände kritisieren geplanten Fernbahntunnel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . „Herzinfarkt statt Herzstück“ eines künftigen Bahnfahrplans: So bringen mehrere Umweltverbände ihre Kritik am geplanten Fernbahntunnel unter der Frankfurter City auf den Punkt. Der Brandschutz werde dort katastrophal sein, teilte unter anderem der Verband Naturfreunde Frankfurt am Main am Sonntag mit. Die Feinstaubwerte bei Tunnelrampen und Bremsabrieb könnten „krebserregender als die der schlimmsten Frankfurter Straßen“ sein. Das Absteigen vom jetzigen Kopfbahnhof in den geplanten Tiefbahnhof und damit zum Tunnel werde den angeblichen Fahrzeitgewinn kosten. Der vermutlich mehr als zehnjährige Bau werde mit der Sperrung einiger Gleise im heutigen Hauptbahnhof zu Zugstaus und „Herzinfarkt“ führen.