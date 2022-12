„Unangenehm kalt“ und überwiegend sonnig in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen müssen sich am Wochenende auf weiter frostige Temperaturen einstellen, können sich aber auch auf Wintersonne freuen. Am Samstag sei es morgens zunächst noch neblig-trüb und „unangenehm kalt“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Vor allem in Südhessen sei es dann aber überwiegend sonnig und trocken - bei Temperaturen von maximal minus fünf bis null Grad. Überfrierende Straßen und Reifbildung könnten laut DWD für Glätte sorgen.