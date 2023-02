Unbekannte attackieren Männer und bedrohen sie mit Waffen

Hofheim (dpa/lhe) - . In Hofheim (Main-Taunus-Kreis) sind drei Männer in einem Auto mutmaßlich von einer Gruppe attackiert worden. Die Angreifer sollen in der Nacht auf Sonntag die Türen des Wagens aufgerissen haben und auf die drei Männer eingeschlagen und sie mit Waffen bedroht haben, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Montag mit. Im Ortsteil Diedenbergen traf die Polizei lediglich einen verletzten 21-Jährigen an, hieß es.