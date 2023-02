Unbekannte brechen in Frankfurt massenhaft Taxis auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Unbekannte brechen in Frankfurt seit Beginn des Monats massenhaft geparkte Taxis auf. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben vom Donnerstag inzwischen in mehr als 50 Fällen. Vor allem in den westlichen Stadtteilen Gallus, Nied und Unterliederbach häufen sich demnach die Einbrüche.