Unbekannte entsorgen illegal zwei Öltanks

Niederlosheim (dpa/lrs) - . An einer Unterführung an der B268 im saarländischen Niederlosheim (Landkreis Merzig-Wadern) haben Unbekannte zwei Öltanks mit 2000 Litern Fassungsvermögen illegal entsorgt. Eine größere Menge des restlichen Inhalts sei aus den Tanks ausgelaufen und im Erdreich versickert, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Zeuge hatte die Glasfasertanks demnach am Sonntag gemeldet.