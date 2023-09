Unbekannte erbeuten fünf Goldbarren von 81-Jährigem

Villmar (dpa/lhe) - . Fünf Goldbarren haben Unbekannte mit einem Trick einem 81-jährigen Mann in Villmar bei Limburg gestohlen. Am Samstagabend gab sich ein unbekannter Täter bei ihm am Telefon als Polizist aus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Unter dem Vorwand, dass eine Liste auch mit seinem Namen bei Verbrechern gefunden worden sei, wurde der Senior zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Er legte laut Polizei vier Goldbarren mit je 250 Gramm sowie einen fünften mit 100 Gramm Gewicht vor seinem Haus ab. Das Gold im Gesamtwert von schätzungsweise mehr als 60.000 Euro sollte angeblich auf Fingerabdrücke untersucht werden. Zwei Täter holten die Barren mit einem schwarzen Auto ab und flohen in unbekannte Richtung.