Unbekannte schlagen 13-Jährigen in Einkaufszentrum

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Drei junge Männer haben einen 13-Jährigen in Frankfurt bedroht, geschlagen und beraubt. Einer der Unbekannten bedrohte zunächst den 13-Jährigen und seine Freunde im Aufzug des Einkaufszentrums „MyZeil“ mit den Worten „Ich töte euch, wenn ihr nicht weggeht“, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vor dem Aufzug habe einer der drei Täter dem 13-Jährigen am Donnerstagabend dann ins Gesicht geschlagen. Passanten verhinderten den Angaben zufolge zunächst eine weitere Eskalation.