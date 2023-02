Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten

Taunusstein/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mindestens zwei unbekannte Täter haben am Mittwoch in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. Ob sie dabei Beute machten und welchen Schaden die Explosion anrichtete, war nach Angaben der Polizei in Wiesbaden zunächst ungeklärt. Nach der Detonation flüchteten die Täter unerkannt. Der Geldautomat stand in einem Bürogebäude, in dem unter anderem auch das Rathaus der Stadt untergebracht ist.