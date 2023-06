Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten

Vellmar (dpa/lhe) - . Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Vellmar (Kreis Kassel) gesprengt. Die Täter flüchteten am frühen Freitagmorgen mit einem weißen Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen wurde später an einer Tankstelle in Usseln gefunden. Es handle sich wahrscheinlich um drei Täter, da die Videoüberwachung der Tankstelle drei Menschen zeige, die aus dem Auto aussteigen, sagte ein Polizeisprecher Freitagmorgen. Die Drei hätten Bargeld aus dem Automaten entnommen. Die Höhe der erbeuteten Summe stand noch nicht fest. Auch der Schaden am Gebäude war noch unklar.