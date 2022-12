Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten unerkannt

Kelkheim/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Unbekannte haben am Freitagmorgen in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. Durch die Wucht der Explosion wurde das Haus stark beschädigt. Ob die Räuber an das Geld gelangten, war zunächst unklar, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte.