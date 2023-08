Unbekannte zünden Mülltonnen in Bad Homburg an

Bad Homburg (dpa/lhe) - . In Bad Homburg (Hochtaunuskreis) sind zuletzt mehrere Papiermülltonnen in Brand gesetzt worden. Seit Anfang der vergangenen Woche kam es nachts in mehreren Straßen im Stadtgebiet zu insgesamt zehn Bränden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei habe sich das Feuer teilweise auch auf weitere Mülltonnen ausgebreitet. Den Angaben zufolge erfassten die Flammen auch zwei parkende Autos. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Bränden nicht aus. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt rund 20.000 Euro. Die Beamten sind auf der Suche nach Zeugenhinweisen.