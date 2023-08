Unbekannter bedroht Supermarkt-Mitarbeiterin: Geld gestohlen

Limburg an der Lahn (dpa/lhe) - . Ein Unbekannter hat in Limburg an der Lahn (Kreis Limburg-Weilburg) die Mitarbeiterin eines Supermarktes bedroht und ist mit Bargeld geflüchtet. Der Täter habe die Mitarbeiterin am frühen Donnerstagmorgen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert, sagte eine Polizeisprecher. Nachdem die Frau ihm Geld gegeben hatte, sei der Mann zu Fuß geflohen.