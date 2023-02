Unbekannter droht mit Sprengung von Schwimmbad

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein Unbekannter hat am Freitagabend per Telefon mit der Sprengung eines Schwimmbads in Wiesbaden gedroht. Nach Eingang des Drohanrufs räumten die Mitarbeiter das Bad und verständigten die Polizei. Etwa 250 Badegäste wurden in Bussen und einer benachbarten Gaststätte betreut, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Beamte suchten das Schwimmbadgelände ab und konnten eine weitere Gefahr danach ausschließen. Anscheinend sei nicht wirklich eine Straftat geplant gewesen. Trotzdem werde gegen den bislang unbekannten Anrufer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf ihn oder sie komme eine Anzeige wegen Androhung einer Straftat zu, sagte ein Polizeisprecher.