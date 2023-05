Unbekannter Räuber überfällt Tankstelle

Eschwege (dpa/lhe) - . Ein unbekannter Täter hat an einer Tankstelle im nordhessischen Eschwege einen Angestellten mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte der Mann nach der Tat am Donnerstagabend zunächst unerkannt zu Fuß fliehen. Der Räuber habe mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und das Messer gezückt. Daraufhin habe der Angestellte dem Täter Bargeld aus der Kasse in unbekannter Höhe ausgehändigt.