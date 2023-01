Unbeständiges Wetter in Hessen - Sturmböen möglich

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen bleibt es in den kommenden Tagen weiterhin mild und wechselhaft. Der Donnerstag starte zunächst bedeckt und vereinzelt regnerisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Abend breiten sich von Westen die Schauer aus. Im Bergland erwarten die Meteorologen vereinzelt stürmische Böen mit 70 Kilometern pro Stunde, die am Nachmittag nachlassen sollen. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad Celsius, in Hochlagen auf 6 Grad. Die Nacht zu Freitag ist wechselhaft bewölkt und trocken bei Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad.