Unfälle und Behinderungen auf winterlichen Straßen

Wiesbaden/Gießen/Darmstadt (dpa/lhe) - . Schneefall und Glätte haben am Freitagabend in Teilen von Hessen zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen geführt. Die Polizei in Westhessen, die unter anderem für den Rheingau und den Taunus zuständig ist, registrierte bis zum späten Abend mindestens 50 Unfälle. Bei zwei davon habe es auch Leichtverletzte gegeben, teilte ein Polizeisprecher in Wiesbaden mit. Allerdings könne man nicht sagen, ob alle Unfälle auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen seien.