Unfall auf A3 am Wiesbadener Kreuz verursacht langen Stau

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 3 in Höhe des Wiesbadener Kreuzes hat einen kilometerlangen Stau verursacht. Ein Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Ein 54-Jähriger war am Nachmittag mit seinem Auto in Richtung Raunheim unterwegs, als ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer bei einem Spurwechsel das Auto des Mannes übersah. Dabei zog das Auto des 54-Jährigen nach links, fuhr in eine Baustellenabtrennung und krachte in das Auto eines 41-Jährigen im Gegenverkehr.