Unfall auf A5: Mann wird mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Alsfeld (dpa/lhe) - . Nach einem Verkehrsunfall auf der A5 im Vogelsbergkreis ist ein Autofahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 63-Jährige war zwischen Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck zunächst auf dem Standstreifen gefahren und dann abrupt nach links diagonal über die Fahrbahn gezogen, wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte. Auf dem linken Fahrstreifen stieß das Fahrzeug demnach mit einem Auto zusammen und wurde durch den angrenzenden Flutgraben geschleudert, bevor es in einer Böschung stehen blieb.