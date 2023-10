Unfall auf A7 mit fünf Verletzten

Ein 39-jähriger Autofahrer war demnach mit seinem Wagen in der Nähe der Gemeinde Knüllwald auf dem linken Fahrstreifen unterwegs - vermutlich zu schnell. Sein Auto geriet auf der regennassen Straße auf die Mittelspur und streifte dort den Pkw eines 55-Jährigen. Der ältere Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und stieß damit in die Böschung. Das Fahrzeug des 39-Jährigen geriet noch weiter nach rechts, fuhr ebenfalls in die Böschung und krachte in eine angrenzende Lärmschutzwand. Das Auto wurde von der Wand wieder auf die Straße zurückgeschleudert, überschlug sich dabei mehrfach und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.