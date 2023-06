Unfall bei Baumfällaktion im Garten: Züge fallen aus

Weiterstadt (dpa/lhe) - . Mit einer zweifelhaften Baumfällaktion in seinem Garten hat ein Mann in Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) für einen mehrstündigen Zugausfall gesorgt. Der alkoholisierte Mann hatte den Baum mit einer Kettensäge gefällt, der dann in eine Oberleitung der Bahn fiel und sie zerstörte, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte. Durch Funken kam es zu einem Brand. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten nach dem Vorfall am Sonntag aus. Die Strecke musste für einige Stunden gesperrt werden. Den Angaben zufolge war der Mann alkoholisiert. Zunächst hatte die „Hessenschau“ darüber berichtet.