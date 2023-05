Unfall in Kassel: Baby und drei weitere Menschen verletzt

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind in Kassel vier Menschen verletzt worden - darunter ein Baby. Das eine Auto habe sich nach dem Aufprall mehrfach überschlagen und sei dann auf den Rädern zum Stehen gekommen, teilte die Feuerwehr am Sonntagabend mit. In dem anderen Wagen befand sich ein neun Monate alter Säugling. Alle vier Insassen wurden nach dem Unfall am Sonntagnachmittag medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr schwebt keiner der Verletzten in Lebensgefahr.