Mensch stirbt in brennendem Auto auf der A3 bei Frankfurt

Gegen 0.38 Uhr sei es zunächst auf der rechten Spur zu einem Auffahrunfall gekommen, berichtete ein Polizeisprecher. Ein Kleinwagen sei dadurch auf die mittlere Spur geschleudert worden, habe dort ein weiteres Fahrzeug touchiert, sei weiter auf die linke Spur geschleudert worden und auch dort mit einem Wagen kollidiert. Dann geriet der Kleinwagen in Brand. In der Folge krachten weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle, auch ein Lastwagen war involviert.