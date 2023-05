Unfall mit zwei Lkw und einem Pkw auf A5

Hattenbach (dpa/lhe) - . Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 sind in der Nähe des Autobahndreiecks Hattenbach am Mittwochabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bremste ein Lkw aus Litauen auf dem rechten Fahrstreifen bis zum Stillstand. Ein dahinter fahrender Sattelzug wich auf den linken Fahrstreifen aus und kollidierte dort mit einem fahrenden Pkw. Dieser wurde zunächst nach links in eine Stahlschutzwand geschleudert, dann nach rechts, wo er gegen den Lkw aus Litauen prallte und wiederum zurück auf den linken Fahrstreifen.