Unfallflucht nur noch Ordnungswidrigkeit? Hessen dagegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) will Fahrerfluchten nach Unfällen mit Blechschäden weiterhin als Straftat bewertet wissen. Er stellt sich damit gegen einen Vorschlag von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), wonach solche Unfallfluchten nur noch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden sollten. Poseck kündigte am Montag in Wiesbaden eine hessische Initiative an, um das Thema bei der nächsten Justizministerkonferenz im November in Berlin zu besprechen.