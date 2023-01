Ungemütliches Wetter in Hessen: Dauerregen am Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen müssen am Wochenende mit regnerischem und stürmischem Wetter rechnen. Am Freitag soll es vereinzelt zu kurzen Gewittern mit Sturmböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei soll es am Vormittag im Südosten teils noch kräftig regnen. Im Nordwesten des Landes kommt es laut DWD voraussichtlich zu sich wiederholenden Schauern bei wechselnd bis stark bewölktem Wetter. Die Temperaturen am Freitag erreichen demnach höchstens acht bis zwölf Grad.