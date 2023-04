Ungemütliches Wetter in Hessen zum Start in die neue Woche

Offenbach (dpa/lhe) - . Viel Wind, kurze Gewitter und Regen erwartet die Menschen in Hessen zum Start in die neue Woche. Am Montag weht stärkerer Wind im Westen, dazu sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach Schauer und kleinere Gewitter voraus. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad, in Hochlagen zwischen 8 und 10 Grad. Im Bergland seien stürmische Böen möglich.