Ungeschwärzte Akten zu Hanau werden herausgegeben

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Generalbundesanwalt muss für den parlamentarischen U-Ausschuss ungeschwärzte Akten zu den rassistisch motivierten Morden in Hanau nach Angaben des Ausschussvorsitzenden herausgeben. Das Bundesverwaltungsgericht habe ihn per Beschluss dazu verpflichtet, teilte Marius Weiß (SPD) am Montag in Wiesbaden mit.