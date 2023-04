Uni-Klinik Gießen und Marburg: Tarifverhandlung vertagt

Nach Angaben der beiden Kliniken gefährdet der Streik die ärztliche Versorgung. „Es entsteht an den Unikliniken Gießen und Marburg ein zunehmend unerträglicher Zustand, weil die nicht versorgbaren Patienten in ihrer Anzahl zunehmen und die Verlegung in andere Krankenhäuser oft nicht möglich ist“, heißt es in einer Mitteilung der Kliniksleitungen vom Freitag. Auch die studentische Ausbildung leide. Die Direktoren der Kliniken appellierten deshalb an die Tarifpartner, eine Aussetzung des Streiks zu verabreden.