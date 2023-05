Uniklinik hält trotz Anklage an Klinikchef fest

Die sogenannte International Unit sei 2005 im Klinikum Stuttgart errichtet und ab 2008 als sogenanntes Profitcenter geführt worden, so der Anwalt von Graf. Graf sei erst sehr viel später in Stuttgart angestellt worden, er sei nicht an der Errichtung der International Unit beteiligt gewesen. Auch die Verträge in den Komplexen Libyen und Kuwait seien „im Wesentlichen ohne seinen Einfluss abgeschlossen worden“: „Insofern sind die Anklagevorwürfe unzutreffend.“