Union taumelt zur nächsten Pleite: 0:3 gegen Frankfurt

Berlin (dpa) - . Die Horrorserie des 1. FC Union Berlin und von Trainer Urs Fischer hat sich auch in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt fortgesetzt. Nach der zwölften Pflichtspielniederlage in Serie rutschten die Berliner in die Abstiegszone. Die Unioner verloren am Samstag im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei 0:3 (0:2) gegen die Hessen. Der öffentliche Druck auf Fischer und seine Profis wird weiter wachsen. Der Verein und das Umfeld hatten dem Coach vor der Partie klar den Rücken gestärkt.