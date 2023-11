Union wieder mit Dreierkette: Trapp bei Frankfurt zurück

Berlin (dpa) - . Union Berlins Trainer Urs Fischer setzt im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder auf die gewohnte Dreier-Abwehrkette. Anders als beim Pokal-Aus in Stuttgart (0:1) beginnen die Köpenicker gegen die Hessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit den Innenverteidigern Robin Knoche, Diogo Leite und Leonardo Bonucci. Nationalspieler Robin Gosens steht ebenfalls wieder in der ersten Elf. David Fofana spielt nach Ende seiner Suspendierung direkt von Beginn an.