Union wirbt mit „Agenda für Deutschland“

München (dpa) - . Mit einem neuen Zehn-Punkte-Programm wollen CDU und CSU sich als klare inhaltliche Alternative zur Ampel profilieren und gleichzeitig der AfD das Wasser abgraben. 100 Tage vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen riefen die Spitzen von CDU und CSU dazu auf, den Wahltag - genau zur Halbzeit der Legislaturperiode im Bund - auch zur Abstimmung über die Ampel zu machen. Man wolle „einen gemeinsamen Erfolg“, sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Freitag nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München.