Unipräsident will Perspektiven für Nachwuchswissenschaftler

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz regelt die Frage von Befristungen von Arbeitsverträgen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das Gesetz steht seit langem in der Kritik, weil sich in der Praxis viele Nachwuchskräfte von einem befristeten Arbeitsvertrag zum nächsten hangeln müssen. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat nun Vorschläge für eine Reform vorgelegt. Vorgesehen ist unter anderem, dass Beschäftigte nach einer Promotion nur noch maximal für drei Jahre befristet beschäftigt werden dürfen.