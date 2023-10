Unis erwarten zum neuen Semester mehr Studienanfänger

Wie die Universitäten in Marburg, Gießen und Darmstadt mitteilten, deuten die Zahlen der Neueinschreibungen für das Wintersemester 2023/24 auf einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. An Hessens größter Hochschule, der Goethe-Universität in Frankfurt, rechnete man mit einer weitestgehend konstanten Zahl von Erstsemestern. Ähnlich sah die Erwartung bei der Uni Kassel aus.