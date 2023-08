Unklarheit über altes Frankfurter Polizeipräsidium

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach dem Insolvenzantrag des Entwicklers für das Gelände des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt herrscht Unklarheit über die Folgen für das Großprojekt. Weder die Stadt noch das Düsseldorfer Unternehmen Gerch äußerten sich am Freitag zu möglichen Konsequenzen für die Bebauung. Anfragen blieben zunächst unbeantwortet. Das Land Hessen hatte das Areal im März 2018 für gut 212 Millionen Euro an Gerch verkauft. Für das Land habe der Insolvenzantrag keine Konsequenzen, und der Kaufpreis sei vollständig bezahlt worden, teilte das Finanzministerium auf Anfrage mit.