„Unser Dorf hat Zukunft“: Besuch der Bewertungskommission

Ebersburg (dpa/lhe) - . Zwei hessische Orte haben sich für das Finale im bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ qualifiziert: Ebersburg-Weyhers in Osthessen und Hünfelden-Mensfelden in Mittelhessen. Beiden Gemeinden stattet die Bewertungskommission jetzt ein Besuch ab. Den Auftakt machte an diesem Mittwoch Ebersburg-Weyhers (Landkreis Fulda), einen Tag später reist die Kommission in den Kreis Limburg-Weilburg.