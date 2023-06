„Unter Mindestlohn“: Lehrbeauftragte verlangen mehr Honorar

37 Lehrbeauftragte in Hessen haben kürzlich in einem offenen Brief an ihre Hochschulen eine Erhöhung der Honorare „auf mindestens 50 Euro pro gehaltene Stunde“ gefordert sowie eine zusätzliche Vergütung von Vor- und Nachbereitung. Das würde die Haushalte der Hochschulen um insgesamt 3,4 Millionen Euro im Jahr mehr belasten.