Unternehmen erhalten wegen hoher Energiepreise weiter Hilfe

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Unternehmen, die wegen der hohen Energiepreise im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht sind, können in Hessen seit Freitag Härtefallhilfen beantragen. Nach Angaben des Wiesbadener Energieministeriums richtet sich die Unterstützung jedoch ausschließlich an kleine und mittlere Firmen, die durch mindestens eine Verdreifachung ihrer Energiekosten in Schieflage geraten sind. Sie können mit bis zu 200.000 Euro rechnen.