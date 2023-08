Unternehmer stellt Anzeige gegen streikende Fahrer

Bereits vor gut drei Monaten waren in Gräfenhausen rund 60 Fahrer derselben Spedition in den Streik getreten und konnten nach sechs Wochen ihre Forderungen durchsetzen. Ihr Arbeitskampf weckte auch stärkere Aufmerksamkeit für die Arbeitsbedingungen im internationalen Gütertransport: Fahrer, die oft weit über acht Stunden arbeiten, monatelang in den Lastwagen fahren und - wenn überhaupt - nur den Mindestlohn östlicher Staaten erhalten. Die Gewerkschaften fordern schon lange: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort.