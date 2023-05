Untreue-Prozess gegen Rechtsanwältin ausgesetzt

Laut der am Dienstag verlesenen Anklage soll sie in Dutzenden Fällen Testamente gefälscht haben, um sich selbst größere Geldbeträge von älteren und gebrechlichen Menschen zukommen zu lassen. In einem Fall soll sie von einer alten Dame allein 180.000 Euro abgezweigt haben. Mit dem Geld soll sie unter anderem ihre Wohnung ausgestattet und Küchengeräte gekauft haben. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Anklage auf rund 284.000 Euro innerhalb von fünf Jahren zwischen 2015 und 2020.