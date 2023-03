Untreue und Steuerbetrug in Millionenhöhe: Prozessauftakt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein 57 Jahre alter Geschäftsführer einer Baufirma steht von heute an wegen Untreue und Steuerbetrugs in Millionenhöhe vor dem Landgericht Frankfurt. Der Chef der auf der Kanareninsel Teneriffa ansässigen Firma soll mit falschen Abrechnungen rund 202.000 Euro erschwindelt haben. Außerdem brachte er sich laut Anklage noch in den Genuss von illegalen Steuervorteilen in Höhe von knapp zwei Millionen Euro.