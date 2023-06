Unwetter in Hessen: keine größeren Schäden

Offenbach (dpa/lhe) - . An Fronleichnam sind teils schwere Unwetter über Hessen hinweggezogen. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Nachmittag vor „extremen Gewittern“ in den Regierungsbezirken Darmstadt und Gießen. „Schwere Gewitter“ waren auch für den Regierungsbezirk Kassel erwartet worden. Örtlich sollte es in ganz Hessen Starkregen, Hagel und Sturmböen geben.